Os planos e desafios de empresário polêmico que quer assumir dona da maior parte de polo gaúcho

Controle da maior empresa do polo ficaria entre bancos e Petrobras. Duda Fortes / Agencia RBS

O empresário Nelson Tanure, conhecido por comprar empresas em dificuldade, confirma que fez proposta à Novonor (ex-Odebrecht) para assumir o controle da Braskem, dona da maior parte do polo petroquímico de Triunfo. O mercado parece ver a saída como uma opção viável: as ações da petroquímica sobem 12% na virada da manhã para a tarde.

O fundo responsável pela oferta é o Petroquímica Verde, de Tanure. Em nota à imprensa (veja íntegra abaixo), o empresário resume suas pretensões se passar a controlar a Braskem:

— Nosso compromisso é com o longo prazo, com a indústria nacional e com a construção de uma Braskem ainda mais forte, inovadora e alinhada aos desafios da nova economia. Seus fundadores, a família Odebrecht, a conduziram ao longo de mais de 20 anos e a alçaram à posição de sexta maior petroquímica do mundo. Nós acreditamos que a Braskem tem potencial para alcançar a quarta posição. E o que é mais importante: pode se tornar a primeira petroquímica verde — afirma Tnure, em nota.

Para o negócio avançar, no entanto, serão necessárias ao menos duas aprovações: da Petrobras, que detém 36,1% de participação na Braskem, e dos bancos credores da Novonor, que têm ações da petroquímica como garantia.

Em nota, Tanure defende "atuação conjunta, construtiva e duradoura" com a Petrobras, estatal que teria "papel essencial" no fortalecimento da Braskem. Em relação aos bancos, o empresário admite:

— O primeiro grande desafio é o acordo com os principais credores, sem dúvida.

Há ao menos outras três frentes que a Braskem deve atuar, conforme Tanure: a solução definitiva para o "grave problema em Alagoas" (onde houve afundamento do solo por exploração de sal-gema, veja detalhes abaixo), a transformação e potencialização dos polos de Camaçari (BA) e do Rio de Janeiro e a construção de um plano de "redução da alavancagem" (diminuição da dívida) para "fortalecer a estrutura de capital da Braskem".

Quem é Nelson Tanure

Em 2005, Nelson Tanure apresentou plano de reestruturação da Varig. Ver Descrição / Ver Descrição

Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure nasceu em Salvador (BA), em 1951. Filho de um comerciante libanês, fez carreira no Rio de Janeiro, onde se tornou conhecido por comprar empresas quebradas ou endividadas, que busca recuperar por meio de reestruturação financeira e novos investimentos.

Já teve atuação em Oi, Gafisa, e Light, além de pequenas empresas do setor de petróleo e infraestrutura. Nos anos 2000, ganhou visibilidade com a compra de jornais como o tradicional Jornal do Brasil e o arrendamento da Gazeta Mercantil.

Embora seus negócios sejam quase sempre barulhentos e, não raro, enfrentem disputas judiciais, Tanure tem perfil discreto, raramente concede entrevistas e atua por meio de fundos de investimento, como Société Mondiale, WTN e, nesse caso, o Petroquímica Verde.

Atualmente, além do negócio com a Braskem, negocia a rede espanhola de supermercados Dia, com 246 lojas em São Paulo e avalia uma fusão com o GPA, grupo controlador das marcas Pão de Açúcar, que já foi de Abílio Diniz, e Extra, com cerca de 700 lojas no Brasil.

Veja íntegra da nota de Tanure

Nelson Tanure confirma que firmou acordo com a Novonor visando sua participação no controle da Braskem.

A proposta apresentada pelo fundo Petroquímica Verde tem como objetivo contribuir com a estabilidade e o futuro dessa companhia estratégica para o Brasil e com enorme potencial de crescimento.

“Nosso compromisso é com o longo prazo, com a indústria nacional e com a construção de uma Braskem ainda mais forte, inovadora e alinhada aos desafios da nova economia. Seus fundadores, a família Odebrecht, a conduziram ao longo de mais de 20 anos e a alçaram à posição de sexta maior petroquímica do mundo. Nós acreditamos que ela tem potencial para alcançar a quarta posição. E o que é mais importante: pode se tornar a primeira petroquímica verde.”

“A Petrobras, como sócia estratégica da companhia, tem papel essencial nesse processo. Não há futuro promissor para a Braskem sem uma atuação conjunta, construtiva e duradoura ao lado da Petrobras, que é um pilar da indústria nacional e da transição energética no Brasil.”

A Braskem enfrenta desafios relevantes que precisarão ser enfrentados com responsabilidade, visão estratégica e articulação entre todos os seus stakeholders.

“O primeiro grande desafio é o acordo com os principais credores, sem dúvida. Superado esse ponto, há três frentes centrais. A primeira é a solução definitiva para o grave problema em Alagoas — condição indispensável para destravar valor. A segunda está relacionada à sua trajetória de crescimento: a transformação do polo de Camaçari, na Bahia, em um centro de inovações da petroquímica verde no Brasil, e a potencialização do polo do Rio de Janeiro, em parceria com a Petrobras, para o aproveitamento sustentável do gás do pré-sal — que hoje é queimado ou reinjetado, mas que pode se tornar ativo estratégico para o país. Por fim, a construção de um plano consistente de redução da alavancagem será essencial para fortalecer a estrutura de capital da Braskem.”

Após a comunicação oficial feita ao mercado nesta sexta-feira (23/05), as partes se engajarão: (I) em uma diligência compatível com este tipo de operação; (II) no cumprimento das condições precedentes previstas no acordo; e (III) na negociação dos documentos definitivos que determinarão os detalhes da parceria.

O imbróglio da Braskem

A Braskem está à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em crise depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do total e 47% das ordinárias.

Desde então, a Braskem fez sucessivas reavaliações sobre suas despesas com indenizações a moradores, à prefeitura da capital alagoana e ao governo do Estado. Atualmente, está por volta de R$ 18 bilhões. Ainda houve uma tentativa de venda à estatal de petróleo de Abu Dhabi, a Adnoc, que também não avançou.

A tentativa anterior mais recente havia sido uma negociação entre os bancos credores da Novonor para executar a dívida com garantia nas ações da Braskem e passar a gerir a empresa a partir do fundo Geribá, que já foi controlador da Polo Films, uma das raras empresas do polo que não pertence à Braskem.

A proposta do fundo Petroquímica Verde, de Tanure, ainda não definitiva, mas existe "obrigação de exclusividade para a negociação dos termos e condições da proposta". Conforme comunicado, o fundo de Tanure se tornaria "titular indireto de participações societárias que representem o controle da Braskem".

*Colaborou João Pedro Cecchini