Musk entregou menos de 10% dos cortes e perdeu o equivalente a uma Eslováquia

Para lembrar, a sigla em inglês do "departamento" de Musk era Doge, nome da memecoin que tem como símbolo um cão da raça shiba inu, a preferida de Musk. A pretensão do bilionário era cortar US$ 2 trilhões em despesas. No balanço mais recente, a estimativa era de redução de US$ 160 bilhões, mas essa conta não deduz os custos provocados pelas demissões.

Embora seja verdade que o custo dos cortes só pesa uma vez, enquanto a remoção da despesa permanece, a ação arbitrária e caótica de Musk não provoca inveja nem dos maiores defensores de ajustes fiscais. E não por acaso, a saída ocorre logo depois que o bilionário explicitou decepção com a "big, beutiful bill", que concedeu bilhões de dólares em renúncia fiscal.

Enquanto cortava bilhões do orçamento americano, Musk também viu os lucros da Tesla encolherem algumas centenas de milhões. A perda não foi de um hipotético valor de mercado, que pode se confirmar ou não, mas dos ganhos reais de um de seus principais negócios. No primeiro trimestre, o resultado despencou de US$ 1,4 bilhão em 2024 para R$ 409 milhões neste ano.

Conforme o Bloomberg Billionaires Index, Musk havia perdido US$ 121 bilhões – para comparar, o PIB da Eslováquia – de sua fortuna pessoal até o mês passado. Suas ações na passagem pelo governo dos EUA provocaram boicote à marca Tesla, especialmente na Europa. E o tarifaço do "chefe" Trump corroeu mais um pedaço do valor de mercado de seus negócios. Nem sua queridinha dogecoin escapou: em seis meses, acumula perda de 48,5%. O shiba inu que sorria quando ele foi para o "Doge" deve estar mais tristinho. Very bad joke.