Medo de "invasão asiática" faz chover pedidos de limite à importação; um é de calçadistas

Há razoável consenso que a guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos pode representar oportunidades para o Brasil , assim como que ninguém será 100% beneficiado pelo caos nas relações internacionais . Por isso, enquanto examinam possibilidades, vários setores da indústria nacional vêm pedindo ao governo novos mecanismos de defesa, como as cotas – o mesmo que o Brasil pede aos EUA no caso de aço e alumínio.

Um desses pedidos – por enquanto, informal – é da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Segundo o presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira, para este ano a perspectiva é positiva, com projeção de aumento na exportação de sapatos feitos no Brasil.

Mais adiante, o temor é de que, diante da porteira fechada para entrar nos EUA, os asiáticos "desovem" milhões de pares no Brasil. É por isso que a entidade quer ajudar a criar a legislação necessária para dar ao país a possibilidade de criar cotas. O mecanismo atual, sobretaxa de US$ 13,50 em cada par importado da China, não está funcionando, diz Ferreira.

Para quem, como a coluna, espantar-se com o fato de essa possibilidade não ter sido prevista na Lei de Reciprocidade Comercial que acabou de entrar vigor , a confirmação: pois é, não foi. Conforme Ferreira, já existe iniciativa no Congresso para permitir esse tipo de ação de defesa comercial, é preciso que ganhe velocidade .

Dados da Abicalçados mostram que, no ano passado a importação aumentou em 26,3% em número de pares e 7,9%, em valor ante 2023. Foram 35,8 milhões de pares a mais. E cada milhão de pares que entram do Exterior, observa Ferreira, são 2,2 mil empregos que deixam de ser criados – ou podem até ser fechados – no Brasil.