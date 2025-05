Maior disputa entre empresas do país chega ao fim nesta quinta-feira

Foi um processo longo, complexo e bilionário, mas chegou ao fim nesta quinta-feira (15), com a assinatura de um contrato de US$ 2,7 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões) entre a J&F – empresa dona da JBS e outras marcas – e a Paper Excellence, empresa da Indonésia.

Com o desenlace, a J&F voltará a ter 100% da Eldorado Celulose, unidade em Três Lagoas (MS) – a cidade da ministra do Planejamento, Simone Tebet. A disputa teve passagem por cortes internacionais e acusações mútuas de espionagem e até hackeamento.

Com capacidade para produzir 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, a Eldorado é a sexta maior do Brasil, atrás da líder Suzano – que fez fusão com a Fibria –, e de Klabin, CMPC – com unidade em Guaíba –, Arauco e Bracell.