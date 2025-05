Maior banco do Brasil aponta opções em caso de alívio no aumento de IOF

Mesquita diz que "por ora", trabalha com manutenção do arcabouço fiscal. Itaú Unibanco / Divulgação

Diante das pressões para aliviar o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) mesmo depois do recuo inicial da equipe econômica, o economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, vê alternativas para a hipótese de o Congresso ir além da redução ao redor de 10% já feita na expectativa de arrecadação de R$ 20,5 bilhões neste ano.

Conforme o economista, o caminho ideal para obter o efeito de R$ 50 bilhões, entre redução de despesas (R$ 31,3 bilhões) e aumento de receita (cerca de R$ 18,5 bilhões já contabilizando o recuo), seria "reduzir distorções" em vez de elevar carga tributária. Mas diante da dificuldade de fazer novos cortes, põe foco em uma:

— Entre as alternativas em discussões no Congresso, dado o fato de que muita gente se tornou adepta de apostas esportivas, não vejo por que não possam ser taxadas como bebida ou cigarro, ou seja, como atividades que geram externalidades negativas.

Embora esse seja apontada como principal eventual compensação, a equipe de Mesquita aponta outras. Pedro Schneider, especializado em contas públicas, lembra que as criptomoedas ficaram fora do aumento, e poderiam ser taxadas. E Mesquita acrescenta:

— Medidas que ataquem distorções tributárias seriam um caminho, assim como maior eficiência nos gastos. O Brasil tem o menor nível de desemprego em muito tempo, mas os gastos com seguro desemprego não estão em menor patamar há tempo. Além disso, as estatais que dependem do Tesouro representam custo de R$ 30 bilhões ao ano.

Outra possível compensação poderia vir de projeções de receitas que a equipe econômica optou por deixar de fora do cálculo por falta de previsibilidade, como a de leilão de petróleo (a parte da União nos contratos de partilha para produção nas áreas de pré-sal, que a tornam proprietária de um percentual de óleo e gás extraídos) e dividendos do BNDES.

Ainda segundo Mesquita, ele e sua equipe seguem trabalhando, "por ora", com a manutenção do arcabouço fiscal. No entanto, observa que o limite máximo de aumento de despesa previsto na regra é de 2,5% acima da inflação ao ano.

— Em anos eleitorais, há aumento na faixa de 6,5%. Se os gastos caminharem para essa média histórica, vai ser preciso revisar tudo, porque não será só mais gasto e mais PIB, mas também aumento do risco fiscal, reação das condições de financiamento (juro básico e taxas futuras). A conta fica mais complicada — pondera Mesquita.