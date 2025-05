Haddad esfriou expectativas para dar "surpresa positiva", mas IOF roubou a cena

Mas se Haddad calculou uma jogada, perdeu a mão em outra . A Fazenda anunciou, para logo depois do detalhamento da contenção, outro anúncio, relacionado ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Como não se espera alívio, o dólar desacelerou a baixa e virou de queda para alta ainda antes do final da coletiva. O valor considerado elevado havia aproximado a cotação da troca de patamar de R$ 5,60 pelo de R$ 5,50 – foi a R$ 5,606 às 15h33min –, mas avançou para R$ 5,661 no fechamento, com oscilação para cima de 0,32%.

O IOF acabou dominando a coletiva e até tirando o foco da contenção, anunciada também com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Haddad desmentiu algumas especulações sobre novas incidências do imposto – como a de que incidiria sobre dividendos enviados ao Exterior –, mas resistiu a todas as tentativas de antecipar informações sobre as novas medidas. Admitiu, no entanto, que o "ajuste" que só será anunciado mais tarde faz parte da conta do ajuste do orçamento. Insistiu que o protocolo do ministério só prevê liberação de informações sobre IOF depois das 17h, com o mercado financeiro fechado.