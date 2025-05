Haddad adia depoimento na Câmara e eleva suspense sobre cortes previstos para amanhã

Com histórico de já ter dado "spoiler" sobre cortes em depoimento na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha audiência marcada para esta quarta-feira (21) com duas comissões da Casa (a de Finanças e Tributação e a de Fiscalização Financeira e Controle). Tinha. Foi adiada para permitir a definição dos cortes no orçamento que serão anunciado na quinta-feira (22), com o primeiro relatório bimestral de despesas e receitas de 2025.