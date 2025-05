Governo projeta receita com aumento de IOF em R$ 20 bilhões para investimentos, empresas e câmbio

Depois do anúncio de uma robusta contenção de gastos, de R$ 31,3 bilhões, ofuscado por aumento tributário, a equipe econômica detalhou que a expectativa de arrecadação com aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é de R$ 20 bilhões para este ano e de R$ 41 bilhões para 2026.