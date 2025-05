Expectativa de pancada menor no juro no Copom tem maior suspense dos últimos meses

Só se tem uma certeza sobre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) que termina quarta-feira (7): o juro vai subir outra vez, ainda que com pancada mais suave. Ao menos, foi esse o recado do comunicado no encontro anterior. Mas há um pequeno alento: as expectativas, que iam de 0,75 a 0,25 ponto, agora se concentram no terço inferior. Ainda assim, é a decisão que embute o maior suspense dos últimos meses.