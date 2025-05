É museu? Galeria? Loja? Nova unidade de grife gaúcha em Porto Alegre desafia modelos

Por fora, o prédio não dá pistas sobre sua função. São volumes que alternam simetria e assimetria, com luzes que acentuam as diferenças à noite. Por dentro, um dos primeiros ambientes é uma "cascata" sobre degraus irregulares de pedra . Em seguida, vem uma vasta estante cheia de livros. É um museu? Uma galeria? Um conceito?

É uma flagship (ou loja-conceito) da Florense, grife gaúcha de móveis, que se torna também a única unidade da marca em Porto Alegre. Será aberta na próxima terça-feira (27), com projeto do arquiteto Guilherme Torres, em colaboração com o Studio Florense e sob a coordenação de Roberta Castellan, diretora criativa da marca e terceira geração da família no comando da empresa.