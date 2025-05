Dólar volta a encostar em R$ 5,70 com possível revisão do aumento de IOF

Depois do alívio com a inflação, veio o temor com o equilíbrio fiscal. Com temor de revisão do aumento do IOF no Congresso ou até pela equipe econômica e até nova onda de percepção de enfraquecimento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o dólar subiu 0,89%, para

R$ 5,695, nesta quarta-feira (28).