Dólar sobe no início de semana marcada por decisões de bancos centrais

Apesar de ter iniciado a sessão em baixa, o dólar fechou em alta de 0,63% , para R$ 5,689 , nesta segunda-feira (5). Dados que mostram a economia dos EUA ainda forte, mesmo com as incertezas geradas pela política tarifária de Donald Trump , contribuíram para a moeda americana se valorizar frente ao real.

Nesta quarta-feira (7), tanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) quanto o Federal Reserve (Fed, banco central de lá) vão se reunir para definir a nova taxa básica de juro de seus respectivos países.

Como a atividade econômica dos EUA dá sinais de que segue aquecida, a leitura predominante é de que o Fed deve optar pela manutenção do juro . Quando há um corte por lá, o dólar tende a perder força frente ao real por atrair mais investidores ao Brasil, onde a perspectiva é de elevação de juro.

Há um alento, no entanto,: as expectativas, que iam de 0,75 a 0,25 ponto, agora se concentram no terço inferior. Ainda assim, é a decisão que embute o maior suspense dos últimos meses.