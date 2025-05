Dobra o número de interessados em comprar imóvel em Porto Alegre

Capital teve o maior crescimento entre as cidades analisadas. Camila Hermes / Agencia RBS

Há mais pessoas interessadas em comprar imóvel em Porto Alegre. Em janeiro, 4% dos moradores da Capital diziam ter intenção de adquirir um imóvel nos seis meses seguintes. Já em abril, houve um salto para 10%, mais do que o dobro do número anterior.

A alta coincide com o anúncio de mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida, que teve ampliação do financiamento habitacional para uma nova faixa de renda mensal.

Os dados fazem parte do Índice de Confiança no Setor Imobiliário Loft, feito em parceria com a Offerwise. No total, foram entrevistados 1,2 mil moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, de 4 a 25 de abril. As capitais paulista e gaúcha registraram os maiores crescimentos (veja detalhes abaixo).

— O setor de compra e venda está muito resiliente, mesmo com o aumento do juro, e agora apresenta até perspectiva de aumento de vendas. A pesquisa aponta aumento da intenção de compra em todas as classes sociais — afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

O especialista ainda observa que parte das pessoas que querem comprar cita a intenção de investir como motivo para a aquisição:

— Uma possibilidade é que muitos compradores estejam pensando tanto em ganhar com a valorização do imóvel quanto em receber aluguel.

*Colaborou João Pedro Cecchini