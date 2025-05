Concessão de água e esgoto em Porto Alegre evita erros já cometidos: desafio é regulação

Estação de tratamento do Moinhos de Vento do Dmae.

Condicionada por compromissos do Novo PAC e empréstimos internacionais obtidos depois da enchente de maio de 2024, a prefeitura deixou de fora da concessão o serviço de drenagem de Porto Alegre . A intenção é também usar recursos obtidos com a outorga – que vai definir o vencedor da licitação, estimada ao redor de R$ 1 bilhão – para financiar esse segmento.

Ao não privatizar a gestão do Dmae, garantindo o emprego dos atuais servidores, reduz a oposição do funcionalismo e de seus representantes na Câmara. A interlocutores, o prefeito Sebastião Melo afirmou que, se não, no primeiro minuto após a apresentação do projeto, já haveria "dezenas de emendas". Só se antecipou à pressão.