"Começamos a construir 66 casas em Bom Retiro do Sul", diz liderança de entidade que atua em catástrofes

As que deveriam ser as primeiras moradias definitivas para afetados pela enchente, em Muçum, estão atrasadas e sem prazo de entrega. É possível que a entrega ocorra até antes em Bom Retiro do Sul, onde 66 casas estão prontas na Steel Corp, disse à coluna o diretor da empresa, Daniel Gispert. Vitor Brandão, que é líder do Movimento União BR no Rio Grande do Sul, confirma que está tudo pronto no terreno para receber as casas.

Como ocorreu o trabalho no RS?

Vivenciamos de perto. A União BR é uma ONG de alcance nacional e internacional, mas que atua por meio de lideranças regionais. No RS, a missão não era fácil. Foi a maior atuação da história da União BR. Mais de 150 empresas estavam interessadas em ajudar o RS. E temos orgulho de dizer que atuamos em todas as etapas da emergência.

Qual foi o maior desafio?

A União BR não tem sede física. Conduzimos toda a operação no RS sem ter um depósito. Foi extremamente desafiador. Contamos com mais de 40 ONGs locais e montamos uma rede que alcançava 90 municípios gaúchos. Destinávamos as doações para essas ONGs, que já têm proximidade com as comunidades onde atuam e sabem como funciona a distribuição de doações para população. Acompanhamos todo o processo, garantindo que as doações chegassem, de fato, a quem mais precisava. Também cuidamos da prestação de contas. Foi um grande desafio logístico essa etapa de atendimento emergencial.

Quanto a prestação de contas é importante para a União BR?

Ser transparente com tudo o que fazemos é um dos nossos pilares, porque a nossa intenção é sempre ajudar quem está em situação de necessidade. Não temos qualquer interesse político ou em ser protagonistas. Estamos preocupados em fazer a ajuda chegar na ponta. E o melhor caminho é transparência, com as empresas que doam, com as ONGs parceiras e com quem recebe a doação.

Hoje, que tipo de ação a União BR tem no RS?

Estamos atuando com projetos de longo prazo. Nosso principal projeto hoje é o de habitação. Estamos construindo 50 casas em Muçum e 66 casas em Bom Retiro do Sul. Também atuamos com outros projetos de longo prazo. Tínhamos duas carretas de saúde atuando no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Ficaram lá por quase um ano, até semana passada, porque todas as UBSs da região foram alagadas. E também atuamos na parte de educação. Apoiamos mais de 250 escolas com doações de eletrodomésticos, principalmente para equipar cozinhas. É muito emocionante, porque várias escolas nos disseram que só conseguiram retomar as atividades graças a essas doações. Em bairros afetados, onde as famílias perderam tudo, é muito importante as crianças voltaram para escola, não só pela educação, mas também pela alimentação. Com a Gerdau, reformamos 22 escolas nas cidades onde a empresa tem usina, Charqueadas, São Jerônimo e Sapucaia do Sul.

Tem algum prazo para a entrega das casas de Muçum?

No momento, estamos definindo os cronogramas. São várias frentes atuando. Temos a União BR representando as mais de 50 empresas que doaram, a prefeitura do município e o governo do Estado, através de várias secretarias. Cada frente tem sua responsabilidade e seu escopo de atuação. No momento, estamos definindo os cronogramas, recalculando os prazos. Sempre definimos um cronograma esperando que tudo siga em linha reta, mas começam a surgir entraves, questões burocráticas que o poder público não consegue escapar. Mas tudo está fluindo muito bem, principalmente em Bom Retiro do Sul. Começamos a obra na semana passada. Vão ser 66 casas, e estamos muito otimistas com o terreno em Bom Retiro do Sul.

Já está com mais infraestrutura?

Em Muçum, já temos 42 casas prontas, começamos muito antes. Mas, em Bom Retiro do Sul, começamos agora a construir as 66 casas. Nos últimos meses, o Estado esteve no terreno, patamarizando. O terreno lá é muito bom, nivelado. Em Muçum, estamos em um morro, o que traz desafios. Já em Bom Retiro do Sul, as coisas estão fluindo muito bem, em todas as frentes, e estamos muito otimistas.

*A jornalista viajou a São Paulo a convite do Movimento União BR

