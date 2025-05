Com pibão dentro do esperado, surpresa veio com investimentos

Compra de máquinas e equipamentos veio acima do esperado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desta vez, não houve grande surpresa com o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre. A forte alta de 1,4% de janeiro a março em relação ao trimestre anterior e 2,9% ante igual período de 2024 veio dentro do previsto, impulsionada sobretudo pela atividade agrícola.

Como a média das expectativas era de 1,5%, há quem veja até um resultado abaixo do esperado, mas a diferença é muito pequena. Para dar uma ideia do tamanho desse crescimento, caso fosse repetido nos demais trimestres o acumulado em 2025 ficaria perto de 6%. É, portanto, um pibão.

O dado que surpreendeu os mais atentos analistas foi o único do PIB trimestral, por definição um dado do passado, que projeta para a frente. O investimento (medido pelo indicador chamado Formação Bruta de Capital Fixo, FBCF) deu um salto de 3,1% ante o trimestre anterior e de 9,1%, comparado a igual período de 2024.

Uma alta tão expressiva logo depois de um choque monetário, que elevou o juro de 10,75% para 14,75% em apenas seis meses, não estava na maioria dos radares. Apesar de todo o aperto monetário, empresas seguiram investindo na compra de máquinas para a produção e na construção civil.

Sempre é bom lembrar que os dados vão até março, ou seja, antes do "Dia da Libertação" de Donald Trump, que embaralhou as expectativas da economia global e antes da polêmica do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que encarece o crédito e, em tese, tende a reduzir investimentos caso seja mantido.

Portanto, ainda que o FBCF indique futuro, essa perspectiva está desafiada pelo cenário que se desenrolou depois do primeiro trimestre. Mas um sinal de desaceleração – esperado exatamente pela alta do juro – apareceu em um indicador inesperado, o do setor de serviços. Embora ainda tenha crescido 0,3% sobre trimestre anterior, veio abaixo das expectativas e com ritmo muito inferior ao ano passado, quando havia subido 2,1%.

