Com aporte de US$ 30 milhões, Badesul terá crédito para resiliência climática

A agência gaúcha de fomento Badesul terá novas linhas de crédito para reconstrução , projetos de resiliência climática e soluções baseadas na natureza , com aporte de US$ 30 milhões (ou R$ 169,3 milhões) do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

Ainda conforme o executivo, as linhas de crédito terão taxa de juro abaixo da praticada pelo mercado, com prazo para começar a pagar (carência) de até 2 anos e pagamento parcelado em até 10 anos .

O CAF havia anunciado, em maio de 2024, que encaminharia US$ 30 milhões ao Badesul. A parceria foi concretizada nesta sexta-feira (30) em evento realizado no Tecnopuc, em Porto Alegre, com assinatura do contrato de abertura da linha de crédito.