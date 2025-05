Castelo de Gelo, a promessa de maior icebar temático do mundo em... Gramado

Ilustração mostra uma simulação do salão principal do local.

Um castelo de gelo vai se formar neste inverno em Gramado. Com área de cerca de 1,2 mil metros quadrados, a atração – que se chamará Castelo de Gelo, de fato – funcionará como um bar temático, com foco no o entretenimento. Ainda não há imagens realistas disponíveis, a publicada acima dá só uma ideia do que será o projeto, obviamente idealizada.