Bolsa em 140 mil pontos tem 2º melhor desempenho entre maiores do mundo no ano

Em nível histórico de 140 mil pontos, o principal índice da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, está ganhando de boa parte de seus pares no mundo neste ano. Por muito pouco não garantiu o melhor desempenho entre as maiores: com avanço de 27% em dólares, ficou atrás só da bolsa mexicana (27,2%) entre os índices acionários de 11 regiões emergentes e desenvolvidas.