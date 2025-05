Agência de análise de risco aciona luz amarela para dívida do Brasil

Em outubro do ano passado, a melhora da nota de crédito da dívida soberana (títulos do Tesouro) do Brasil pela agência de análise de risco Moody's provocou polêmica. Agora, a mesma agência aciona a luz amarela. A nota geral (rating) foi mantida em Ba1, a apenas um degrau de distância do grau de investimento, mas a perspectiva foi reduzida de "positiva" para "estável".

Na prática, isso significa que a agência vê o Brasil está mais distante do ambicionado "clube dos bons pagadores". O habitual é que as agências só melhorem notas de crédito quando os alvos estão sob perspectiva positiva. Foi o que ocorreu no ano passado: primeiro a Moody's melhorou a perspectiva, depois elevou a nota.

Embora não seja desastrosa, a decisão acentua a preocupação com a situação fiscal no Brasil, no momento em que o cumprimento da meta de déficit zero está sob risco diante da resistência do Congresso ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Ao justificar a mudança, a Moody’s menciona "deterioração na capacidade de pagamento da dívida" e "progresso mais lento que o esperado na resolução da rigidez dos gastos e na construção da credibilidade em torno da política fiscal", mesmo com o cumprimento das metas.

A agência ainda afirma que o Brasil tem "histórico comprovado de implementação de reformas ao longo de sucessivos governos, e uma vulnerabilidade externa limitada, dada a forte posição externa do país". Ou seja, sugere que é hora de fazer uma nova.

O rating de um país ajuda a definir o custo da rolagem de sua dívida. Com notas melhores, o mercado exige juro menor, com notas ou perspectivas menos favoráveis a exigência costuma subir.

Entenda as notas e as agências

Qual é o papel das agências de rating?

O papel das agências de rating é semelhante ao da Serasa no Brasil. Todo brasileiro sabe que, se estiver "na Serasa", não tem acesso a crédito regular e, se precisar de um empréstimo urgente, terá de recorrer a fontes menos confiáveis.

O que avaliam?

Fitch, Moody's e S&P respondem por cerca de 80% do mercado global de avaliações de risco. Avaliam, basicamente, a probabilidade de um calote: se a possibilidade de inadimplência for grande, o crédito vai custar mais caro. Se é baixo, tomar ou rolar os empréstimos custará menos.

O que as notas significam?

A classificação das agências parece boletim de escola, mas como tem mais escalas parece uma sopa de letrinhas e sinais. Vai do exclusivo AAA e vai até o D de "default", calote no idioma do mercado financeiro. Para facilitar o entendimento, as mais de duas dezenas de combinações são divididas em três grupos:

O primeiro é chamado "grau de investimento", que o Brasil ambiciona recuperar, apelidado de "clube de bons pagadores" para facilitar a compreensão, que tem dois subgrupos, um de "alta qualidade", outro de "média". O segundo tem o nome educado de "grau especulativo", mas apelidos depreciativos: "junk bonds", ou "títulos podres". É onde o Brasil está agora. O terceiro é tão ruim que nem apelido formal existe, mas a coluna já classificou de "inferno", onde nenhum país quer entrar e todos querem sair. A Argentina está aqui.