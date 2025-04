Vendas de imóveis caem 4,19% em Porto Alegre no primeiro trimestre

Apesar de queda nas vendas, valores das transações aumentaram. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Em um ambiente com juro alto e endurecimento das regras para financiamentos, a venda de imóveis em Porto Alegre apresentou queda. O total de imóveis comercializados na Capital recuou 4,19% no primeiro trimestre deste ano ante o mesmo período do ano passado. O dado leva em conta unidades residenciais e comerciais.

Foram vendidos 7.383 imóveis no acumulado dos três primeiros meses deste ano. O montante representa 323 unidades a menos do que o registrado no mesmo período de 2024 (7.706). Os dados são do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS).

O presidente da entidade, Moacyr Schukster, afirma que a retração no volume de vendas pode ser atribuída e uma dupla de fatores, ambos ligados ao juro. As taxas aumentaram na esteira da Selic e a disponibilidade de verbas para financiamento reduziram. Com isso, o impacto nas vendas é iminente.

— Esse cenário vai perdurar enquanto os dados não mudarem. Entretanto, o Governo aparentemente já reagiu, porque está estimulando rendas maiores para o Minha Casa Minha Vida. Isso pode movimentar um pouco a situação — pontua Schukster.

O Secovi-RS analisa as movimentações do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – tributo municipal sobre a venda de imóveis — para calcular o número de transações.

Valores mais altos

Apesar de a quantidade de unidades vendidas ter caído, o valor arrecadado com o imposto no primeiro trimestre de 2025 atingiu R$ 84,7 milhões — alta de 4,9% em relação ao levantado no ano passado (R$ 80,7 milhões). Segundo Schukster, esse movimento distinto pode confirmar que os imóveis de valor mais alto sofrem menos com a falta de financiamento, porque a média por transação aumentou.

Olhando os bairros com maior número de vendas, levando em conta apenas as unidades, Petrópolis segue na frente, como observado em um passado recente (veja abaixo).

Bairros com maior número de vendas no primeiro trimestre