Serviços públicos a gaúchos passarão a usar inteligência artificial

Até o final de abril, o governo do RS vai lançar sua nova estratégia digital . E as novidades incluem a mediação de inteligência articial (IA) própria , que já está sendo treinada para falar "gauchês".

Um dos princípios dessa nova fase é unificar todas as informações em uma mesma base de dados, que terá interface com as pessoas na plataforma meurs.gov.br

— Com o tempo, vai funcionar como a Netflix, vai entender o perfil do cidadão e interagir com ele, com o cuidado de não ser invasivo demais — detalhou Danielle.