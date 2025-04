Qual era a base teológica para o humor do papa Francisco

Papa Francisco morreu na última segunda-feira (21). THOMAS COEX / AFP

Os relatos sobre a hospitalização do papa Francisco que antecedeu sua morte eram cheios de humor. Os médicos contaram que, ao dar um “bom dia, santo padre”, ouviam com frequência a resposta “bom dia, santo filho”. Em seu pontificado, houve até um encontro de humoristas na Santa Sé, o que não é exatamente muito canônico, no sentido estrito da palavra ("que tem padrões e regras").

Poucos dias antes de “voltar à casa do pai”, como o Vaticano anunciou, ele respondeu ofegante a uma pergunta sobre “como vivia” essa Páscoa de provação.

— Vivo como posso — sintetizou, unindo a resposta óbvia que fez sorrir, não sem certa dor, à curta, a mais indicada em sua condição.

A disposição para os gracejos de Francisco tinha uma espécie de base teológica. Ele dizia que se inspirava em São Thomas More, a quem é atribuída uma oração que já começa em tom de chiste:

“Senhor, dai-me uma boa digestão,

mas também algo para digerir.

Dai-me a saúde do corpo,

com o bom humor necessário para mantê-la.”

Com liturgia que a cada dia renova o martírio de Cristo, o catolicismo não tem boa relação histórica com o riso. Esse é o mote de um dos mais conhecidos livros do italiano Umberto Eco, O Nome da Rosa. Sua narrativa histórica se passa antes que Thomas More chancelasse o humor e perdesse a cabeça — literalmente.

Sim, o santo seguido por Francisco também foi o autor de um clássico, Utopia, e lorde chanceler (espécie de primeiro-ministro com menos poder) de Henrique VIII, rei da Inglaterra que garantiu sua sucessão à custa de decapitações em série.

Thomas More teve o mesmo fim porque não quis fazer o juramento de obediência incondicional a um déspota. Nunca explicitou os motivos, mas Henrique VIII queria que renegasse o poder do Papa de então. O decapitado acabou canonizado como mártir em 1935.