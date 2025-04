Qual é o maior temor com o apagão em boa parte da Europa

Ainda há mais suposições do que certezas sobre a causa do apagão que afeta Portugal, Espanha, Andorra e partes de França, Bélgica e Alemanha. Pelo alcance incomum da interrupção no fornecimento de energia, porém, foi acionado o Instituto Nacional de Segurança Cibernética (Incibe) da Espanha – onde aparentemente ocorreu a origem – para investigar a possibilidade de um ataque cibernético .

Até agora, não há conclusão, mas o ministro da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, admitiu que um ciberataque pode ter provocado o apagão. Há caos no trânsito, nos transportes públicos e nos aeroportos , que estão fazendo check-in à moda antiga: com cartões de embarque físicos.

A hipótese de cibertaque a sistemas elétricos é um temor real há muitos anos, embora até hoje não tenha ocorrido confirmação desse tipo de episódio, ao menos não da dimensão ocorrida na manhã desta segunda-feira (28). Falhas tecnológicas, como a ocorrida em julho do ano passado com um sistema operacional da Microsoft , também não estão descartadas.

Um ciberataque é um dos piores pesadelos do sistema elétrico, porque evidencia as fragilidades na administração das redes de energia e gera dúvidas sobre a possibilidade de resolução do corte no fornecimento no curto prazo. Há relatos de pessoas que estão recorrendo a shoppings e outras estruturas com geradores para se manter conectadas.