Qual é a startup gaúcha que faz suportes para antenas da Starlink, de Elon Musk

Quando Cristiano Mendes viajava ao interior do Estado, o acesso à internet era um problema frequente. A demanda própria fez o empresário encontrar uma lacuna no mercado: havia poucas opções para facilitar a conectividade móvel.

Com 10 meses de operação , a Star2Go tem cerca de 2 mil clientes . Conforme Mendes, a maior parte dos usuários é composta por profissionais que precisam viajar com frequência para regiões afastadas de centros urbanos.

Para expandir, a startup busca parcerias com outras empresas, sobretudo com revendedoras oficiais da Starlink no Brasil. A Star2Go não tem acordo direto com a empresa de Elon Musk.