Qual a melhor hipótese para apagão histórico na Europa: ciberataque ou mudança do clima?

A coluna definiu o ciberataque como "o pior pesadelo do sistema elétrico", mas pede licença para se corrigir: nesse caso, as medidas preventivas a serem adotadas representam custo, mas muito menor do que o investimento necessário para suportar "fenômenos atmosféricos raros".

Como se sabe, um dos principais efeitos da mudança no clima é o aumento da intensidade e da frequência dos fenômenos meteorológicos. Isso significa chuva, vento, raios e... temperatura. Verões com temperaturas acima de 30ºC não eram comuns no norte da Europa, agora viraram regra. No sul, o que era 30ºC virou 40ºC.