Quais as ruas de Porto Alegre com mais imóveis vendidos neste início de ano

Uma rua de Porto Alegre já soma cem imóveis vendidos entre janeiro e fevereiro: a Rua Casemiro de Abreu, no bairro Rio Branco. Um levantamento da Loft fez a análise dos cerca de 3,1 mil imóveis com venda registrada na prefeitura nos dois primeiros meses deste ano.

Outras quatro vias têm ao menos 20 vendas no período: a Rua Anita Garibaldi, no bairro Boa Vista (43), a Avenida Antônio de Carvalho, no bairro Jardim Carvalho (28), a Avenida Assis Brasil, no bairro Sarandi (24), e a Rua Mariz e Barros, no bairro Petrópolis (23).

— Via de regra, as ruas com mais vendas receberam novos empreendimentos recentemente — afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Apesar do efeito circunstancial, o levantamento, conforme Takahashi, mostra um mercado aquecido, com transações em diferentes regiões da Capital.

— Entre as ruas com mais vendas, há exemplos em áreas nobres como Rio Branco e Boa Vista, mas também em bairros com forte presença de novos empreendimentos, como Jardim Carvalho e Sarandi.

Os bairros mais presentes entre as 20 ruas com mais vendas foram Petrópolis, Centro Histórico e Rio Branco.

Entre as vias com mais transações, a Avenida Soledade, no bairro Petrópolis, com 17 vendas, apresenta o maior tíquete médio, de R$ 3,17 milhões. Já a Rua dos Maias, no bairro Santa Rosa de Lima, com 15 transações, tem o menor tíquete médio, de R$ 123,6 mil.

