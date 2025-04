Por que tem um carro de Fórmula 1 no Salgado Filho

Calma, ainda não é uma prova do circuito em Tarumã (nem poderia ser, infelizmente...). Mas uma réplica de carro de Fórmula 1 está exposta no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir deste segunda-feira (7).

Ao longo dos próximos dois meses, passageiros que passarem pelo saguão de embarque e desembarque vão ver uma réplica em tamanho real de um carro de Fórmula 1 construída com 1,4 tonelada de sucata metálica , seguindo as medidas oficiais da competição.

A Gerdau tem uma parceria com o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a etapa brasileira da competição automobilística. As estruturas do Autódromo de Interlagos foram modernizadas com aço reciclável da Gerdau.