Por que as regras do conclave para escolher o papa são tão rígidas

A Capela Sistina, com a pintura de Michelangelo A Criação de Adão no teto (centro), já está sendo preparada para o conclave.

O significado do nome "conclave" é bem conhecida, até pela repetição incomum do ritual – é bem conhecida. Mas há menos informação sobre o motivo de manter os participantes da decisão "com chave", da expressão em latim cum clave. A origem da necessidade é do século 13, quando a escolha do papa Gregório X levou 31 meses (dois anos, sete semanas e sete dias). Isso que há havia 16 cardeais para representar as diferentes correntes da Igreja Católica.