PIB dos EUA encolheu, antecipando impacto do tarifaço de Trump 

O slogan de boné "make America great again" está em xeque. Jim WATSON / AFP

Conforme os primeiros dados oficiais, a economia dos Estados Unidos encolheu no primeiro trimestre de 2025, ainda antes do maior impacto do tarifaço de Donald Trump. O Produto Interno Bruto (PIB) teve recuo leve, de 0,3%, segundo dados preliminares do Bureau of Economic Analysis (BEA, espécie de IBGE dos EUA, confira aqui). Esse número costuma ter revisões, mas é oficial. No trimestre anterior, o último de 2024 – portanto no governo Biden –, o crescimento havia sido uma consistente alta de 2,4%.

O desempenho veio bem pior do que o esperado, ao redor de 0,4% positivos. Embora seja do período de janeiro a março, antes do famigerado Dia da Libertação, o 2 de abril, já foi impactado por tarifas anunciadas e em vigor antes dessa data. Conforme o próprio BEA, um dos indicadores que puxou o resultado para baixo foi o aumento de importações, que contam negativamente para o PIB.

E as compras no Exterior, como se sabe, aumentaram por tentativa de antecipar os pedidos antes que as novas alíquotas entrassem em vigor. Outro elemento de baixa, mas que o BEA considerou "imensurável", foi a série de incêndios na Califórnia, um dos Estados mais ricos dos EUA. Para configurar o temido cenário de estagflação, a inflação atingiu 3,4% no primeiro trimestre, muito acima dos 2,2% dos três últimos meses de 2024.

Sob forte pressão de montadoras, fornecedores de autopeças e concessionárias, Donald Trump decidiu atenuar a alíquota de 25% sobre carros importados na noite de terça-feira (29), véspera do anúncio do PIB encolhido. As empresas alertaram para o risco de aumento de preços, fechamento de fábricas e até perda de empregos – supostamente, o objetivo era o inverso.

Um trimestre de recuo no PIB é ruim, mas ainda não configura a chamada "recessão técnica", determinada por dois períodos seguidos de três meses com baixa na atividade. No entanto, o risco de que isso ocorra depois de junho é alto, como advertiram vários economistas, de bancos a universidades. Os EUA não tinham resultado negativo no PIB desde o quarto trimestre de 2022, ainda influenciado pela pandemia.

No evento em comemoração aos primeiros cem dias de governo, Trump usou a expressão "100 dias de grandeza". A truculência, de fato, foi grandiosa. O efeito econômico foi o oposto.

Para marcar os primeiros cem dias, slogan de "grandeza". JEFF KOWALSKY / AFP