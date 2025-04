O que o fundador do Orkut vem fazer em Porto Alegre

Em Porto Alegre, Orkut vai refletir sobre a ascensão e a queda das redes sociais e sobre a construção de comunidades digitais. Quem patrocina a vinda de Orkut é a Rio Grande Seguros, Previdência e Capitalização, maior seguradora de pessoas com sede no Rio Grande do Sul.

— O patrocínio reafirma o compromisso da companhia com a inovação e o fortalecimento do ecossistema empreendedor e tecnológico do Rio Grande do Sul, especialmente num momento em que o evento tem o compromisso de se integrar ao Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado — diz o presidente da Rio Grande Seguros e Previdência e vice-presidente corporativo da Icatu Seguros.