No país do passado incerto, Eletrobras segue privada e governo vai mandar mais 

Na terça-feira (29), os atuais acionistas e a União fizeram acordo que dá a representantes do governo federal três vagas no conselho de administração da companhia . Esse colegiado constitui a mais alta instância decisória nas empresas. É nesse fórum que se definem estratégias e são aprovados investimentos relevantes, por exemplo.

A composição do conselho passou de sete – um número bastante usual, até por garantir que nunca haverá empate em uma eventual decisão polêmica – para 10 com objetivo de abrigar os indicados do governo federal. Os indicados foram Maurício Tolmasquim, Silas Rondeau e Nelson Hubner, todos com experiência no setor elétrico público.