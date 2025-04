No ano da enchente, setor privado gaúcho tem menor crescimento em empregos formais do país

Cheia de maio teve impacto relativo na economia do Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O número de empregos formais ativos no setor privado no Rio Grande do Sul teve crescimento de 2,4% em 2024, o menor de todo o país. Segundo dados parciais da Rais 2024, do Ministério do Trabalho e Emprego (veja aqui), na média nacional, houve alta de 4%.

Todos os Estados tiveram mais vagas de emprego criadas do que fechadas no setor privado em 2024, movimento puxado sobretudo pelo crescimento da economia brasileira no ano, de 3,4%.

Conforme Kellen Fraga, professora da Escola de Negócios da PUCRS, há necessidade de relativizar o efeito da enchente. A cheia teve contribuição para setores crescerem menos em empregos formais, como indústria (0,5%) e agropecuária (0,8%). Por outro lado, em construção (6,5%) e serviços (3,6%), houve impacto positivo da reconstrução do Estado.

— A questão climática onera o agronegócio e atinge a economia gaúcha. Qualquer mudança climática terá impacto forte, e os reflexos podem aparecer no mercado de trabalho, dependendo do setor e da região do RS — diz Kellen.

Adelar Fochezatto, também professor da Escola de Negócios da PUCRS, acrescenta que a maior vulnerabilidade do Estado a eventos extremos tem efeito migratório:

— Lugares mais suscetíveis a choques climáticos, como enchentes e estiagens, sofrem tanto em termos econômicos quanto em termos demográficos, porque a população tende a sair. Além disso, tem o impacto do envelhecimento populacional. À medida que a população envelhece, diminui o empreendedorismo e muda o consumo.

É bom lembrar que, na versão final da Rais 2023, que inclui empregos formais no setor público, o Rio Grande do Sul também estava atrás da média nacional. Naquele ano, houve crescimento de 2,3% em empregos formais no Estado em relação a 2022, enquanto a média era de 3,6%.

Apesar da menor expansão, o Rio Grande do Sul ainda é dono de 6% do estoque de empregos formais no setor privado do país, quinto Estado com maior relevância, com cerca de 2,8 milhões de postos de trabalho.

Salário em alta

O lado bom é que o Rio Grande do Sul ainda é considerado um Estado desenvolvido e cresce acima da média nacional em salário real médio no setor privado.

Em 2024, houve aumento de 1,6%, pouco mais do que o dobro da variação média no período, de 0,7%. Fochezatto, no entanto, pondera que há formas contrárias de observar o efeito:

— É um movimento típico de economias mais sólidas. O primeiro emprego tem salário bem mais baixo, mas no RS, a idade média do trabalhador é um pouco superior a de outros Estados. Por outro lado, pode ser que o salário maior também seja um fator negativo em termos de atração de novas empresas, porque a empresa sabe que terá de pagar mais.

Crescimento do emprego formal por setor no Rio Grande do Sul

Agropecuária | 0,8%

| 0,8% Indústria | 0,5%

| 0,5% Construção | 6,5%

| 6,5% Comércio | 1,9%

| 1,9% Serviços | 3,6%

Variação do emprego formal por Estado

Amapá | 9,7%

| 9,7% Amazonas | 8,1%

| 8,1% Rio Grande do Norte | 7,3%

| 7,3% Roraima | 6,7%

| 6,7% Paraíba | 6,5%

| 6,5% Santa Catarina | 4,9%

| 4,9% Paraná | 4,5%

| 4,5% Rio de Janeiro | 4,1%

| 4,1% Média nacional | 4%

| 4% São Paulo | 3,5%

| 3,5% Minas Gerais | 3,4%

| 3,4% Rio Grande do Sul | 2,4%

Variação da remuneração real média por Estado

Santa Catarina | 2,5%

| 2,5% Mato Grosso do Sul | 2,1%

| 2,1% Espírito Santo | 1,9%

| 1,9% Minas Gerais | 1,8%

| 1,8% Maranhão | 1,7%

| 1,7% Rio Grande do Sul | 1,6%

| 1,6% Paraná | 1,3%

| 1,3% Média nacional | 0,7%

| 0,7% São Paulo | 0,6%

| 0,6% Rio de Janeiro | -1,7%

*Colaborou João Pedro Cecchini