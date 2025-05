Lula expõe desconfiança no Ministério da Previdência, mas precisa fazer mais

Ministro da Previdência já não conta com a confiança presidencial. Agência Brasil / Agência Brasil/Empresa Brasil d

Ao puxar para si a indicação do novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expõe sua desconfiança na atual estrutura do Ministério da Previdência – leia-se o ministro Carlos Lupi. A informação de que será Lula a escolher o dirigente da autarquia foi dada na tarde desta quarta-feira (30), pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Ao ser perguntada sobre por que o presidente da República assumiria a responsabilidade pela indicação de um cargo de segundo escalão, nem se preocupou em dourar a pílula:

— Porque ele acha importante.

É, de fato, extremamente importante. A Previdência tem o maior orçamento da República e o INSS é seu braço operacional. Merece que o presidente escolha o ocupante do cargo. A dúvida que essa decisão de agora provoca é porque antes não foi tão importante, deixada a livre escolha de um ministro que, no dia da descoberta de uma das maiores e mais graves fraudes do INSS, foi complacente e elogiou seu indicado.

Depois de dizer outras barbaridades – como que o INSS não é o "botequim da esquina", quando estava sendo gerido como se fosse – Lupi mudou radicalmente de discurso ao depor na Comissão de Previdência da Câmara. Defendeu que os saqueadores de aposentados e pensionistas têm de ir para a cadeia. Mas a condescendência voltou a aparecer quando disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo:

— A gente sabia que tinha algum descontrole, que tinha denúncia, é claro que todo mundo sabia. E não é de hoje.

Se "todo mundo sabia", por que nada foi feito antes que a Controladoria-Geral da União investigasse? Desde que o escândalo estourou, Lupi age como se a fraude fosse uma espécie de efeito colateral da gestão. Não surpreende que tenha perdido a confiança presidencial.

Ao assumir a responsabilidade pela indicação do novo presidente do INSS, Lula tenta aplainar o futuro, mas ainda precisa prestar contas do passado. E um governo que mantém alguém que aparenta ser leniente com corrupção fica condicionado a ser julgado pelo conjunto.