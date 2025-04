Luiza Trajano distribui "pitos": para juro, Alexa e até South Summit 

Luiza Trajano (à direita) é presidente do conselho de administração do Magalu e líder do Mulheres do Brasil. Instagram / Reprodução

Luiza Trajano, uma das empresárias mais influentes do Brasil, pode deixar uma plateia animada ou indignada, mas jamais indiferente. Sua participação no South Summit Brazil 2025 de quinta-feira (10) não foi diferente. A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza/Magalu e líder do Mulheres do Brasil distribuiu amáveis "pitos", alcançando até a organização do evento.

O primeiro foi para os juros altos. Repetiu o discurso que vem fazendo há meses, ainda antes do choque monetário, e pediu que o Banco Central pare de aumentar a Selic. Disse que pequenas e médias empresas do país não conseguem mais "sobreviver" com esse nível de taxa básica. Não satisfeita em reforçar sua posição, convocou a plateia:

— Vocês também não acham que o juro tem de baixar?

— Siiiiiiiiiim — foi a resposta em coro.

Nessa mesma palestra, nem a organização do evento saiu incólume. Como as apresentações dos painelistas são geralmente feitas em inglês, a pessoa que a chamou Luiza teve dificuldade em pronunciar o sobrenome. No final, a empresária fez sua também habitual defesa da cultura nacional – a entidade que fundou se chama Mulheres do Brasil – e deu seu recadinho:

— Somos daqui, temos de valorizar o que é daqui. Sempre falo do South Summit fora daqui, às vezes as pessoas comentam que têm dificuldades de entender. Vamos privilegiar apresentadores que falem a nossa língua.

Foi aplaudida. Em outro painel, cutucou até a colega de palco, a presidente da Amazon no Brasil, Paula Bellizia. Disse que a Lu, do Magalu, é a "maior influenciadora digital do mundo". E soltou:

— É a única coisa em que ganhamos da Amazon, da Alexa, aquela chatinha.