Investimento de R$ 100 milhões de gigante nacional reforça biometano no RS

Biometano é um gás renovável produzido a partir da purificação do biogás gerado pela decomposição de matérias orgânicas. Uchoa Silva / Divulgação

Distribuidora de gás que atende cerca de 11 milhões de famílias e 60 mil empresas no país, a Ultragaz vai investir R$ 100 milhões no Rio Grande do Sul. A empresa é do grupo Ultra, dono também da rede de postos Ipiranga.

O aporte será destinado a projetos de biometano, gás liquefeito de petróleo (GLP), bioGLP e energia elétrica, para impulsionar a transição energética na indústria gaúcha. Conforme o diretor de desenvolvimento da Ultragaz, Aurélio Ferreira, o plano deve começar a ser implementado ainda neste ano e gerar cerca de cem empregos.

— A Ultragaz tem o propósito de somar energias para mudar a vida das pessoas. A companhia acredita no potencial da região e deseja impulsionar os negócios locais.

A iniciativa será realizada em conjunto com o governo do Estado e a Invest RS, agência de desenvolvimento. Um encontro no South Summit Brazil 2025 marcou a assinatura de um termo de engajamento.

Em 2024, a Ultragaz fez a compra e a distribuição do primeiro lote de bioGLP da América Latina. Ao contrário do GLP tradicional feito a partir de gás liquefeito de petróleo, o bioGLP é feito de óleo de soja. A produção teve parceria com a Refinaria Riograndense (RPR).

*Colaborou João Pedro Cecchini