Fundo apresentado em Porto Alegre vai investir R$ 100 milhões em startups do Sul

Lançamento ocorre nesta terça-feira no Instituto Caldeira. André Ávila / Agencia RBS

Um novo fundo que vai investir R$ 100 milhões em startups da Região Sul será apresentado nesta terça-feira (8) no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

Com gestão da Primus Ventures, antes conhecida como Catarina Capital, o fundo Sul Ventures terá como foco startups em estágio inicial que ofereçam soluções para empresas. Cada negócio poderá receber aporte de até R$ 10 milhões.

A seleção de startups será feita de forma contínua a partir do segundo semestre deste ano. Serão contempladas de 15 a 20 empresas. No site da Primus Ventures, é possível entrar em contato com o fundo Sul Ventures (clique aqui).

Os primeiros cotistas institucionais do fundo Sul Ventures são o Badesul, agência de fomento ligada ao governo do Rio Grande do Sul, e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Com cerca de R$ 50 milhões captados, a Primus Ventures pretende alcançar R$ 100 milhões até o fim deste ano. A previsão é investir entre 30% e 40% do capital no Rio Grande do Sul.

Como nasce o Sul Ventures

O Sul Ventures é o primeiro fundo da Primus Ventures, gestora que nasce da evolução da Catarina Capital, que já havia estruturado veículos financeiros. O fundo será operado por Adonay Freitas, José Augusto Albino, Renata Buss e Raul Daitx, sócios da nova gestora.

*Colaborou João Pedro Cecchini