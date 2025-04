Financiamentos do BRDE ajudaram a gerar 36,3 mil empregos no RS em 2024

BRDE / Divulgação

No ano em que chegou perto de R$ 6 bilhões em novos financiamentos, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ajudou a gerar, por meio de suas operações, 90.351 novos postos de trabalho nos quatro Estados onde atua – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são acionistas da instituição, e Mato Grosso do Sul.

Conforme esse cálculo de impacto, o volume de investimentos com participação do BRDE no Rio Grande do Sul em 2024 (R$ 2,2 bilhões) gerou 36.348 empregos diretos e indiretos. A estimativa é feita com base na matriz insumo-produto brasileira para definir padrões de impactos diretos, indiretos e induzidos (efeito-renda). Para o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, os indicadores ilustram o efeito dos projetos estratégicos que passam pelo banco para o fortalecimento econômico da região:

— Os dados confirmam que o BRDE é um agente fundamental para alavancar investimentos que geram emprego, renda e fortalecem a economia dos Estados. Não se trata apenas de volume de crédito, mas de como os recursos se convertem em desenvolvimento sustentável da região Sul.

Conforme o estudo, investimentos apoiados pelo BRDE em 2024 foram responsáveis por R$ 696,6 milhões em arrecadação de ICMS nos quatro Estados, o que corresponde a crescimento nominal (sem descontar a inflação do período) de 32% ante o ano anterior. No RS, os projetos apoiados pelo BRDE somaram R$ 287 milhões ao recolhimento de ICMS do RS em 2024, alta, também nominal, de 25% ante 2023.

— É importante observar que 2024 teve muitos desafios, em especial no apoio aos empreendedores na reconstrução após a calamidade que o RS enfrentou — destaca o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto.