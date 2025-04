Empresa gaúcha seleciona projetos de inovação para investir até R$ 500 mil

Imply tem parque de inovação em Santa Cruz do Sul.

Tem um projeto de inovação? A Imply, empresa de tecnologia de Santa Cruz do Sul, está selecionando empreendedores e startups para receber aporte de até R$ 500 mil .

As inscrições estão abertas até esta quarta-feira (16). É possível se candidatar aqui. O programa busca sobretudo soluções no modelo SaaS (Software as a Service) — forma de disponibilizar softwares por meio da internet.