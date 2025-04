Dólar vai à sexta queda consecutiva após possível acordo na guerra comercial

Com queda acumulada de cerca de 2% frente ao real nesta semana, o dólar fechou com oscilação para baixo de 0,08%, para R$ 5,687 nesta sexta-feira (25). Foi a sexta baixa consecutiva da cotação .

Donald Trump já havia declarado que pretendia reduzir " substancialmente " as tarifas aplicadas ao gigante asiático, que hoje chegam a 145%. A China respondeu com imposto de importação de 125%, mas admitiu isentar alguns produtos americanos , conforme informações publicadas nesta sexta-feira por agências de notícias.

Apesar de sinais dos dois lados de arrefecimento na guerra comercial, as informações ainda não foram oficializadas, e há perspectivas conflitantes , freando maior apetite ao risco — o que ajudaria uma maior valorização do real frente ao dólar

Nos EUA, começou a temporada de apresentação de balanços do primeiro trimestre, e as empresas estão dando más notícias – embora sejam as esperadas: queda na demanda e risco de aumento de preços. A crise aberta pelo tarifaço troca de epicentro: do mercado financeiro para os resultados corporativos.