Dólar vai a R$ 5,90, mas fecha abaixo por ainda mais incerteza na guerra comercial

Trump fez um aceno às montadoras ao afirmar que cogita alterar a alíquota de 25% aplicada sobre todos os carros fabricados fora do país. O que estaria em estudo são exceções para peças importadas . A taxação já vinha reduzindo o número de pedidos do setor automotivo americano a siderúrgicas localizadas no país , conforme relato do CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, à coluna.

No entanto, não há detalhes sobre a medida que Trump pretende anunciar, o que faz os níveis de incerteza subirem ainda mais. Por isso, ações de montadoras americanas, supostas beneficiadas, cederam. As da Ford fecharam com queda de 2,68%, e as da GM recuaram 1,33%. A China, em resposta ao tarifaço de 145%, deve suspender compras de aviões da Boeing por companhias aéreas do país asiático.