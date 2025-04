Comprometimento da renda com dívidas reforça alerta para inadimplência

Embora o percentual de famílias com contas em atraso tenha caído na margem, de 30% em fevereiro para 28,3% em março, dados do endividamento mostram que existe ambiente para um possível repique da inadimplência .

A Peic informa que a parcela da renda comprometida com dívidas registrou um aumento, subindo para 28,5% — marcando o maior valor desde fevereiro de 2020 (28,7%). Segundo a Fecomércio-RS, esse aumento decorre exclusivamente da situação de famílias com renda inferior a 10 salários mínimos, que comprometeram 28,9% da sua renda em março. Já as famílias de maior poder aquisitivo apresentaram queda nesse indicador, de 27%, em fevereiro, para 26,5% no terceiro mês do ano.