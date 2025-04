Como a multidão que se despede de Francisco condiciona a escolha do sucessor

O conclave para a escolha do papa que vai suceder Francisco não começa antes de 5 de maio, mas ainda vai se realizar sob o eco das multidões que se formaram para a despedida. Depois do sepultamento na igreja Santa Maria Maggiore, previsto para sábado, ainda falta o "novendiale", período de nove dias em que são realizadas missas para homenagear e orar pela alma do pontífice.