China nega negociações com EUA e torna mais caro necessário recuo de Trump

Sob intensa pressão de empresas, do mercado financeiro e até de parte expressiva do seu próprio partido, Donald Trump cedeu , dando sinais de flexibilização na guerra comercial contra a China e na tentativa de derrubar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Nesta quinta-feira (24), seu necessário recuo ficou um pouco mais caro: a China fez questão de avisar que não está em negociações com os Estados Unidos , como insinuava a Casa Branca. Mesmo assim, os mercados seguem reagindo bem, mas sem euforia . Os principais índices da bolsa de Nova York sobem entre 0,83 (DJIA, o mais tradicional) e 1,74% (S&P 500, o mais abrangente). A bolsa de tecnologia Nasdaq avança 1,95%. O dólar no Brasil cai 0,87%, para R$ 5,669.

Conforme o porta-voz porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, "os EUA devem responder às vozes racionais da comunidade internacional e dentro de suas próprias fronteiras e remover completamente todas as tarifas unilaterais impostas à China se realmente quiserem resolver o problema".