André Gerdau Johannpeter assume presidência do conselho de gigante siderúrgica

Ex-CEO da Gerdau, André Gerdau Johannpeter vai assumir o cargo de presidente do conselho de administração da siderúrgica com raiz gaúcha. A empresa tem operações independentes do Brasil nos Estados Unidos, onde atua em conexão com México e Canadá .

Atualmente, André é presidente do conselho do Instituto Gerdau e membro do comitê executivo da Associação Mundial do Aço, além de integrar o conselho diretor do Instituto Aço Brasil e da Associação Latino-americana do Aço (Alacero) e a diretoria da Federação das Indústria do Estado (Fiergs).