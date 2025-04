Agora, é o governo Lula que admite "estrangulamento orçamentário" em 2027

O problema é que, em despesas discricionárias – em tese, não obrigatórias – é preciso prever desembolsos compulsórios, como R$ 56,5 bilhões em emendas parlamentares . Sobrariam R$ 65,7 bilhões, valor insuficiente para cumprir os pisos de gastos com saúde e educação.

Para entender, só depois de garantir as emendas e aplicações mínimas nos dois setores é possível destinar recursos a investimentos, por exemplo. Se a "sobra" não é suficiente nem para cumprir a regra, afetaria o funcionamento do setor público da União, que precisaria passar por um mecanismo semelhante ao "shutdown" nos Estados Unidos, em que serviços federais deixam de ser prestados.

Para evitar que isso ocorra, seria necessária uma reforça orçamentária ou uma mudança no arcabouço fiscal aprovado no atual governo. Nenhuma das duas medidas teria aprovação fácil se fosse agora, mais ainda no próximo ano, que tem eleição para a Presidência.