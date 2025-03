Startup gaúcha faz assistente jurídico com inteligência artificial e prevê dobrar faturamento com produtos digitais

Com 1,5 mil clientes, incluindo escritórios de advocacia e departamentos jurídicas de grandes empresas, a startup gaúcha doc9 está apresentando ao mercado um assistente jurídico com inteligência artificial .

— Há uma dificuldade de se criar peças mais personalizadas com as ferramentas que já existem. E ainda, com inteligência artificial aberta, tem insegurança do ponto de vista de compartilhamento de dados — afirma.