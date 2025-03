Quais os bairros mais valorizados em Porto Alegre neste início de ano

Quatro regiões têm tíquete médio acima de R$ 1 milhão. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Mathias Boni colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Um levantamento da Loft fez a análise dos cerca de 1,3 mil imóveis com venda registrada na prefeitura de Porto Alegre em janeiro deste ano, considerando apenas regiões com ao menos 15 transações no período.

O que é possível perceber é que o bairro Bela Vista teve seu tíquete médio mais do que dobrado em relação a janeiro de 2024. Houve incremento de 162,5% no valor médio de venda na região. Três Figueiras, com valorização de 93,1%, e Jardim Lindóia, de 76,3%, fecham a lista dos três bairros mais valorizados em Porto Alegre neste início de ano (veja detalhes abaixo).

— Houve uma mudança importante no perfil de imóveis vendidos nessas regiões. Neste ano, foram transacionados apartamentos e casas com área média 80% maior do que em 2024, o que traz impacto importante no tíquete médio — afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Os bairros com maiores tíquetes médios em Porto Alegre em janeiro de 2025 são Três Figueiras (R$ 3,1 milhões), Bela Vista (R$ 2,7 milhões) e Petrópolis (R$ 1,2 milhão). Moinhos de Vento também tem valor médio de venda superior a R$ 1 milhão.

*Colaborou João Pedro Cecchini