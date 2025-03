Após reabrir em shopping, Mercado Brasco vai reformar unidades em Porto Alegre

Três unidades do Mercado Brasco em Porto Alegre vão passar por reformas até o início de 2026 . A primeira loja revitalizada é a do Viva Open Mall, na Zona Norte, com abertura oficial marcada para o próximo dia 22 — já funciona em "soft opening" desde o último dia 7.

A operação estava fechada desde janeiro para passar por mudanças e se adequar ao conceito do Mercado Brasco de " sala de estar do bairro ". Após investimento de R$ 600 mil, vai começar a reunir em uma única operação mercado de conveniência e serviços de gastronomia, café e bar.

Outras duas unidades do Mercado Brasco também serão reformadas nos próximos meses: a da Rua Florêncio Ygartua, no bairro Moinhos de Vento, aberta em 2012, e a do Bom Fim, de 2021. Para renovar as lojas, a empresa vai aportar mais R$ 1 milhão, chegando ao investimento total de R$ 1,6 milhão em reformas.