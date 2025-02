Sindicato estima ocupação acima dos 70% na Serra durante o Carnaval

Projeção inclui Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. Porthus Junior / Agencia RBS

A serra gaúcha projeta bons números para o período de Carnaval. O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes da Serra Gaúcha (SindTur) estima que a ocupação da rede hoteleira vai ultrapassar os 70% entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março na região.

A projeção pega os municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. No Carnaval do ano passado, o percentual ficou em 70%.

Nesta terça-feira (25), a ocupação já estava batendo na porta dessa projeção, com 64% já confirmado, segundo o presidente do SindTur, Cláudio Souza. O dirigente afirma que os números reforçam a força da região dentro do turismo, além de destacar a importância econômica do setor.

Souza afirma que um dos fatores que ajudam a explicar a movimentação na Serra durante o Carnaval é o esforço junto a outras regiões do Estado e do país para destacar os atrativos de Gramado e de municípios do entorno. Foram realizadas ações nesse sentido em outras cidades do país, como Belo Horizonte, Niterói, Ribeirão Preto, Caruaru, João Pessoa e Natal.

— O projeto Verão na Serra, elaborado pelo SindTur, ajuda muito a fomentar. Foram feitas várias ações em grandes polos emissores e no Rio Grande do Sul, incentivando para que viessem neste período — destacou Souza.

Mas se engana quem acha que não terá folia na região. Um dos principais eventos programados é o Gramado Fantasia, que ocorrerá no Lago Joaquina Rita Bier, no domingo. A programação terá a apresentação do Bloco do Dionísio, atrativos para as crianças, oficinas culturais, praça de alimentação e outras ações.